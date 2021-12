Matthijs De Ligt parla a JTV nel prepartita di Bologna-Juventus: "Loro sono una squadra molto fisica, sono forti nei duelli e dovremo fare una buona battaglia su questo. Questo ci ha detto mister Allegri, per vincere dovremo essere più bravi sul lato fisico! Adesso dobbiamo fare esattamente ciò che ci chiede il nostro allenatore, vogliamo vincere tutte le partite ma vediamo partita per partita e alla fine vediamo come va."

Il difensore olandese al Dall'Ara parte titolare accanto a Leonardo Bonucci, mentre è assente capitan Chiellini.