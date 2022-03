Le parole di de Ligt a Juventus Tv:



"Nel primo tempo abbiamo giocato abbastanza bene, abbiamo creato occasioni ma non siamo stati fortunati nel trovare il gol. Nella ripresa abbiamo controllato fino al 75′, loro non hanno fatto nessun tiro in porta. Dopo il rigore abbiamo fatto molto male. Mentalmente siamo andati fuori dalla partita, a questi livelli non può succedere perchè fa la differenza. Non puoi fare sempre gol, ma questa non è la vera Juventus".