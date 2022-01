Le parole di de Ligt a Dazn:



CRESCITA - "Cosa è scattato? Stiamo giocando meglio rispetto a inizio stagione dove faticavamo, abbiamo iniziato male e raccolto pochi punti. Adesso abbiamo continuità, stiamo migliorando anche fisicamente, step importante per noi, che dobbiamo giocare con grande intensità. Ultime 8 abbiamo fatto bene, ora dobbiamo continuare così"



RUGANI - "Sta facendo molto bene, abbiamo caratteristiche diverse, lui gioca più da libero io forte nei duelli e prendo l'uomo. Stiamo giocando bene, non abbiamo preso gol oggi e dobbiamo continuare così. Rugani sta giocando bene"



DYBALA - "Qualcosa è uscito sui giornali, non so bene cosa, ma noi non vediamo differenze in lui, è sempre concentrato oggi ha fatto gol e pre assist, è molto importante, oggi era anche capitano, noi abbiamo tanta fiducia in lui"



GOL - "Io ho le qualità per andare e saltare e far gol. Ho avuto delle occasioni e non ho fatto gol ed è stato difficile per me, ma noi lavoriamo tutti i giorni sulle palle inattive ed è qualcosa di cui abbiamo bisogno"



CLASSIFICA - "Bisogna guardare solo a noi, vincere le nostre partite e mettere pressione alle altre squadre, se gli altri vedono che la Juve ha vinto è sempre difficile a livello psicologico"