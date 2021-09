Matthijsa DAZN, commenta Spezia-Juve."Che partita ho vissuto? Una partita difficile, penso. Primo tempo abbiamo giocato bene, abbiamo fatto un bel gol. Loro hanno fatto un gran gol ma nell'unica occasione del primo tempo. Nella ripresa abbiamo iniziato molto male con il 2-1 loro. Importante il nostro carattere per vincere. Oggi contano solo i tre punti"."Sei alla Juve e devi vincere tutte le partite. Se hai solo 2 punti non è la Juventus, dobbiamo iniziare ora una nuova serie, abbiamo tre punti oggi e questo è importante. Partita dopo partita devi vedere come stai, siamo contenti dei tre punti"."L'ambiente? Secondo me la squadra è molto importante, giochiamo sempre insieme, chi sta dentro o fuori è molto importante. Hai visto una partita con giocatori che sono entrati e hanno fatto bene. Molto importante"."Siamo anche in un periodo in cui tutto va male. Il primo tempo hanno un'occasione, deviazione ed è andata dentro. Quando va male, va tanto male. Spero che abbiamo un po' più di fortuna, ma dobbiamo giocare anche meglio, è chiaro. Le prime quattro non sono state da Juventus"."Stagione di crescita? Sì, ho bisogno di migliorare sempre, giorno dopo giorno, è normale che quando non giochi bene ricevi critiche. E' normale. Ho avuto tante critiche nella mia carriera, non è importante. Io penso a lavorare e migliorare, così si va avanti".