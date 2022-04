Le parole di de Ligt a Dazn, prima di Juventus-Inter:



CLASSIFICA - "Guardiamo solo a vincere la partita che giochiamo, l'unica cosa che conta, quello che babimo fatto negli ultimi 4 mesi, abbiamo fatto bene e dobbiamo continuare così"



PREPARAZIONE - "Dybala l'ho visto bene, come è normale. Tutti si sono allenati bene perché giochiamo contro l'Inter, una partita troppo importante per non essere felici".