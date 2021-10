"Secondo me è un allenatore con grande esperienza, fa calcio, ha vinto tanto alla Juve e al Milan. Sono contento che sia il mio allenatore, per me è importante per migliorare. Gli spunti che mi dà? Tatticamente mi aiuta tantissimo. Ha quest'idea di giocare la partita per novanta minuti, con la mentalità giusta. Non è importante, conta solo vincere, questa è la mentalità che lui ha"."Ho parlato tantissimo con loro, sono un riferimento molto grande. Hanno vinto tanto, con la Juventus e con l'Italia. Mi hanno detto che per me è importante avere forza fisica, ho buon palleggio ma devo stare concentrato, tranquillo, anche la squadra lo sente e poi si gioca meglio."Secondo me nel calcio la critica è normale. Io sono il più critico con me stesso. Hai sempre quest'idea: cosa migliorare? Cosa fare? Preferisci prendere i complimenti, ma le critiche sono normali. Ed è importante comunque"."Se non avessi fatto il calciatore? Avrei fatto il pallavolista (ride, ndr). Perché? Dicono che ho fatto il primo anno tanti falli di mano. Il pallavolista De Ligt. Ho pensato sempre a diventare calciatore, ho fatto tutto per diventare calciatore. Tennista? Ho fatto questo per 6 anni, 7 anni. Ma il calcio è stato il mio amore, mi è piaciuto tanto giocare con la squadra e con gli amici. Tennis meno. Troppo sport da singolo. Mi piace la squadra"."Complicato suocero ex calciatore? Parliamo tanto di calcio, ha giocato, sa com'è questo mondo. A volte è molto buono parlare con lui, ha tante esperienze di vita e di calcio. Dopo qualche chiacchierata con lui mi sono sentito più tranquillo: credo sia normale. Quando siamo insieme parliamo sempre di calcio, ma anche di altro"."Lewandowski"."Chi ci mette di più a rispondere? McKennie"."Amsterdam Arena""Christian Eriksen! All'Ajax da centrocampista e io non lo sono stato"."Cuadrado. Perché ascolta troppo musica colombiana, non mi piace".LA PARTITA MIGLIORE - "La partita con il Real Madrid".POSTO PIU' BELLO DA VISITARE - "Parco del Valentino, Piazza San Carlo".LEWANDOWSKI - "Ha tanta esperienza, è un giocatore che non ha bisogno di giocare tutte le partite bene, ma ha senso del gol".