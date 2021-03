Il commento a caldo di Matthijs De Ligt dopo Juventus-Porto 3-2: "Uscire così è molto duro, soprattutto quando giochi contro un avversario in 10 uomini. Oggi non abbiamo fatto male, loro hanno segnato all'inizio ma noi abbiamo reagito. Solo che era troppo tardi. Nella ripresa abbiamo giocato molto bene, in velocità, riuscendo a creare tante occasioni e segnandone due. Ma non è bastato."

LA STAGIONE DELLA JUVE - "Questa eliminazione cambia tanto: uscire dalla Champions League a marzo è troppo presto per noi, difficile da digerire".