, giocando sul fatto che non avreste potuto fare a meno di leggerlo intonando il famoso motivetto. In mezzo, tra articolo e sostantivo, ecco spuntare un inedito Matthijs De Ligt già con i colori bianconeri addosso - fotomontaggio, sia chiaro. Juve protagonista, quindi, ma non da sola: in taglio basso,Una lunga spalla, a sinistra invece, parla dei problemi di salute di Sinisa Mihajlovic, in procinto di dire addio al Bologna . Tanto calcio, quindi, sul quotidiano italiano: di tutt'altro avviso invece il francese L'Equipe, che riserva la copertina a Roger Federer, finalista ancora una volta a Wimbledon. In Spagna, invece, Marca non menziona De Ligt, ma riserva ampio spazio a Luca Zidane: a destra, immancabile, Re Roger.