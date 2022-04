Le parole in conferenza stampa di Emilio De Leo, alla vigilia di Juventus-Bologna: "La leggerezza che spesso ho invocato è fondamentale ma in questi casi non basta. Bisogna avere consapevolezze tecniche, la capacità di restare in partita, bisogna sapere che ci saranno momenti duri e che loro hanno grandi qualità a livello individuale. Noi dovremo continuare a giocarcela a viso aperto, per alleggerire la pressione e per far comprendere a viso aperto che vogliamo giocarcela con tutti".



SULLE ASSENZE DELLA JUVE - "Non baderemo troppo alle loro assenze perché sono forti a prescindere, però la gestione dei 90' minuti con i tanti centrocampisti che abbiamo ora a disposizione è per noi una chiave della sfida, come lo è stata contro la Sampdoria. Sarà un'arma importante".



LA CONDIZIONE DELLA SQUADRA - "Questa è una settimana particolare perché il tempo per prepararci è stato meno. Lo spirito e la partecipazione è però stata la stessa, anzi in certi casi crescente. A volte dobbiamo tenere addirittura a bada l'ardore di certi giocatori".



LA JUVENTUS ANCORA IN CORSA - "Secondo me è ancora in corsa per lo scudetto, sta trovando continuità. Il passo falso è stato quello con l'Inter ma grazie al ritrovato ottimismo io credo che ci proveranno fino alla fine".



IL MESSAGGIO DI MIHAJLOVIC - "Ci ha chiesto di mantenere questo atteggiamento leggero, continuando a dimostrare dal punto di vista umano e tattico della squadra. Il mister continua a sottolineare l'impegno che questi ragazzi ci stanno mettendo e questo secondo me si vede in campo, quando scendono senza avere al loro fianco l'allenatore ma giocando comunque come sanno fare".



SU SANSONE - "E' un giocatore che ci da ulteriori soluzioni. Ultimamente sta dimostrando più attitudini nell'attaccare gli spazi, si trova bene con Arnautovic. Peccato che non abbia ancora trovato la prima rete ma è sicuramente un'ulteriore arma che abbiamo".