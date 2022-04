Le parole di Emilio De Leo a Dazn, nel post Juve-Bologna:



PARTITA - "Oggi una reazione importante del gruppo, sarebbe stato bello vincere ma penso che una grande prestazione poteva diventare un'impresa ma rimarrà nei cuori dei tifosi"



MIHAJLOVIC - "La squadra era rammaricata, ci teneva a portare a casa la vittoria, ci teneva a fare un regalo all'allenatore. Lui si è congratulato, per l'ennesima volta lo hanno reso orgoglioso, ha detto che per lo sforzo "sarebbe stato bello per voi, continuate così", gli abbiamo dato un'altra soddisfazione"



SQUADRA - "Si stanno assumendo grandi responsabilità, stanno dimostrando attaccamento, continuano a rispettare il percorso del mister. Se siamo riusciti a coltivare dei valori, si vede nelle difficoltà. Ognuno di noi è dovuto uscire dalla zona di comfort, ma lo stiamo facendo con responsabilità e positività. L'entusiasmo è alto e si vede in campo"



SQUALIFICHE - "Dovremo trovare un assetto, mai come questa volta non abbiamo timori, la squadra è concentrata e responsabilizzata"



IN CAMPO - "Contro squadre così forte, se serri solo i ranghi alla lunga prendi gol. Noi siamo forti perché siamo liberi di testa"



ARNAUTOVIC - "Ha un'attitudine per cui vuole toccare palla, diventare rifinitore, lo sfruttiamo. Bisogna migliorare che quando gioca tra le linee dobbiamo inserirci meglio"