L'allenatore in seconda del Bologna, Emilio De Leo, ha rilasciato delle dichiarazioni nel pre partita della sfida contro la Juve e lo ha fatto ai microfoni di DAZN. Il suo riferimento è andato in particolar modo alla forza di volontà che la squadra sta tirando fuori.



'Con la linea a 5 riusciamo a coprire meglio gli spazi. Quando noi perdiamo palla le transizioni negative sonmo fatte da tutti i calciatori in organico. E' un gruppo ben coinvolto e che sta dando tutto per il loro tecnico'.