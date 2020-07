L'ammissione è tanto grave quanto la colpevolezza. E questa è una battaglia in cui De Laurentiis finge soltanto d'interessarsi allo scudetto. Sì, perché alla base non c'è solo la voglia di vedere trionfare il Napoli, di regalare un sogno a una città che sembra necessitarne in maniera forzata e disperata: c'è altro, e bolle freneticamente in pentola.



Nella giornata di ieri, il presidente degli azzurri è stato chiaro: ha proposto alla FIGC l'opzione playoff non solo per una questione "logistica", anche per provare a spezzare un dominio di 9 anni (quindi della Juventus) che chiaramente sta 'ammazzando' la Serie A e la sua possibilità di essere rivenduta al punto giusto. Nella gallery qui in basso, i commenti dei tifosi bianconeri. Spoiler: no, non l'hanno presa benissimo.