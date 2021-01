E' di nuovo ottobre e non ce ne siamo accorti. Chiaramente, lasciateci la provocazione. Perché se è vero - com'è vero - che il giro del mondo è soltanto un circolo vizioso che si ripete, a ribadirli certi vizi ci ha pensato pure il Napoli. Sfortunato nel ritrovare l'incubo Covid con Fabian Ruiz , ma allo stesso tempo già oltre le proprie provocazioni.Qualche giorno fa,O meglio: l'ha concretamente richiesto. De Siervo, AD della Lega Serie A, ha nicchiato e relegato il tentativo a una piccola provocazione. Non c'erano motivi per farli, se non di natura economici e quindi legati a un tentativo di beneficenza.Come capitato alla Juventus. Come capitato al Milan. Come capitato all'Inter. Come capitato a tutti. Solo che per loro è diverso, sempre diverso. Così diverso da aver creato un precedente pericolosissimo, che stavolta davvero mette in serissimo rischio la stagione.Del resto, l'ha fatto quando sembrava impossibile. Dopo due gradi di giustizia sportiva, ha tirato fuori le unghie e gli avvocati, ribaltando sentenze così dettagliate da crearsi lo 'scampo' che non sembrava avere. Da padre, padrone e pure onnipotente.