Il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato degli obiettivi della prossima stagione alla presentazione del nuovo tecnico, Rudi Garcia.'Lo scudetto é stato un fatto iniziatico, mi auguro. Speriamo che non sia soltanto un caso, ma l’inizio di un percorso vincere. Vogliamo provar a ripeterci in Serie A e mi piacerebbe arrivare in finale di Champions League: ci metterei la firma e poi ce la giochiamo'.