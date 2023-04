Il presidente del Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni in occasione dell'evento inerente il forum sugli stadi organizzato al CONI:- "Questa è una storia che dura da 50 anni. Finché non si prende la legge della Thatcher e la si mette mutuandola in Italia avremo sempre questi problemi. Quelli non sono veri tifosi ma delinquenti ai quali si permette di andare allo stadio e mortificare i veri tifosi, le famiglie con episodi che sono agli occhi di tutti"."Disordini per la festa scudetto? Mi auguro di no. Anche perché la festa scudetto avverrà allo stadio e lì non ci possono essere dei disordini. Penso che abbiamo la fortuna di avere un signor Questore e un signor Prefetto. Poi parlate di festa scudetto, ma ci portiamo iella da soli? A furia di parlare di scudetto, lo scudetto di ammoscia. Bisogna vedere anche quando si vincerà questo scudetto, perché se uno lo dovesse vincere anzitempo probabilmente anche la celebrazione arriverà man mano. Già i napoletani stanno festeggiando in tutta la città. Io sono molto preoccupato perché sono molto scaramantico. Lo ero molto di più con il cinema, ma nel calcio giocando anche 2 volte a settimana bisogna mettere anche da parte la scaramanzia. Però adesso me la stanno facendo tornare: mi sembra una follia tutto ciò ma fa parte del colore napoletano al quale fin da bambino sono stato abituato e nutrito"."Ma quale adeguamento, la dovete finire di rompere le palle. I contratti si è in due a farli, quindi quando si è in due si negozia e quello è un contratto che va avanti per 5 anni. Mica gliel'ho fatto di 1 anno".