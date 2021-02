La prima pagina del Corriere dello Sport, oltre a celebrare la vittoria della Juventus in Coppa Italia contro l’Inter, pone l’attenzione in casa Napoli: “Adl, tweet al veleno “dimentica” Gattuso”. Infatti, nella giornata di ieri Aurelio De Laurentiis aveva pubblicato un tweet difendendo la posizione del ds Giuntoli, messo in discussione dalle recenti indiscrezioni: “Non capisco perché un giornale autorevole come Repubblica scriva delle fake news. E’ vero che ormai vanno di moda e ne abusano un po’ tutti, forse per fare sensazione. Non sto mettendo alla porta il Direttore Sportivo Cristiano Giuntoli a cosa divertente è che qualcuno, sbagliando, forse desidera che io metta alla porta un po’ tutti quanti”. Giuntoli nominato in persone, non Gattuso, che ha espresso tutto il suo malumore per la situazione in casa Napoli dopo la vittoria contro il Parma.