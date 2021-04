1









Aurelio De Laurentiis protagonista nell’assemblea della Lega Serie A andata in scena nel tardo pomeriggio di ieri. Il tema all’ordine del giorno era la ripartizione degli introiti da diritti tv, su cui il presidente del Napoli ha alzato la voce. "Cosa mi interessa dei correttivi se non riportiamo la gente agli stadi? Non faccio iniziare il campionato e vi denuncio tutti", queste le parole del patron azzurro che, come riporta il Corriere della Sera, lunedì in commissione Var aveva accusato la Figc di essere diretta da incompetenti e incapaci, suscitando l’immediata reazione del presidente Gravina, che sta imponendo alla Lega Serie A di attenersi ai criteri del Coni e alle regole della Federcalcio per quanto riguardo i quorum delle votazioni.