Aurelio, parlando al Senato ai membri del Napoli Club Parlamento, ha lanciato un appello urgente: "Sono qui perché dovete salvare il calcio. Altrimenti, tra 20 anni, sarà in agonia". Come riportato dal Corriere dello Sport, De Laurentiis ha discusso la proposta di ridurre la Serie A a 18 squadre: "Questa non è la soluzione. Si crea un divario netto tra le squadre in alto e in basso. Le squadre che rappresentano piccole città da ventimila abitanti falsano il campionato." Il suo intervento sottolinea l'importanza di affrontare le sfide attuali per garantire un futuro sano e competitivo per il calcio italiano.