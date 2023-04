Al Merger&Acquisition Summit 2023, Aurelioha parlato così del problema tifosi in Italia."C'è una frangia delinquenziale che va eliminata con una legge, oggi incontrerò Piantedosi a Roma in un appuntamento preso ancor prima dei fatti di Napoli-Milan. Se non interveniamo, va tutto a rotoli".Un anno fa mi hanno offerto 2,5 miliardi e mezzo per il Napoli e mi sono chiesto: ma mi servono? Avrei dovuto comprarmi una squadra in Inghilterra, ma io ho origini napoletane. Il Napoli ha un valore? È un giocattolo della famiglia De Laurentiis, per cui non vedo motivi per cederlo fin quando non ci stancheremo. Il Bari? Va venduto fin quando non cambiamo la legge, se l'avessero cambiata come in Europa mi sarebbe piaciuto da uomo del Sud".