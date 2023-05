Dal Corriere dello Sport, l'editoriale del direttore Zazzaroni:"Volendo usare un’espressione colorita ma efficacissima, potrei dire che in questo momento Aurelio De Laurentiis tiene la Juve per le palle. Potrà sembrare paradossale, ma è così. Il nuovo management bianconero - Ferrero, Scanavino e Calvo, l’operativo - ha scelto da settimane di affidare la ricostruzione tecnica a Cristiano Giuntoli, ds del Napoli campione d’Italia. Il guaio è che Giuntoli, otto stagioni in azzurro con risultati significativi, ha ancora un anno di contratto con l’imperatore Aurelio il quale, quando in passato si ritrovò in una situazione simile (Sarri chiamato dal Chelsea) monetizzò e, quel che è più, dettò i tempi".