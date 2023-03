Aurelio, presidente del Napoli, ha parlato di società e bilanci. Ecco le dichiarazioni riportate dalla Gazzetta dello Sport: “La verità è che la maggior parte delle società ha i conti in rosso e continua a partecipare ai campionati come se nulla fosse. La legge Melandri ci ha rotto i c...i da vent’anni, come si fa a dire che dobbiamo curare i bilanci delle società che sono in perdita? Per farlo bisogna fare tabula rasa. È grave che lo Stato sia assente. Dicono: siete miliardari, vi riempite di debiti, strapagate i calciatori. Il problema sono gli agenti. Mino Raiola, simpaticissimo, prendeva 25-40 milioni di commissione sulle spalle di un club. Qui si creano le sperequazioni, i casini, i fallimenti”.