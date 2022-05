Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato nella conferenza di presentazione del ritiro, svelando: "Dal 15 novembre al 6 gennaio c'è il periodo molto importante dove ci saranno i Mondiali da cui l'Italia è stata esclusa. Ho visto il calendario e non c'è dubbio che non ci saranno tutte le squadre. Dal 1 dicembre molti giocatori potranno rientrare. Dal 23-24 novembre cerchiamo di organizzarci con altre squadre italiane per fare qualche cosa. Si era parlato di Stati Uniti, Emirati, Nordafrica. Stiamo studiando, c'è la nostra commissione di Lega che sta verificando queste opportunità. Non puoi costringere o convincere tutte le società a seguire un certo protocollo. Qualcuno si è già organizzato e farà in altro modo. Peccato ci sia la neve in Trentino a novembre, altrimenti saremmo andati lì. Non potremo fermarci per due mesi, alla ripresa dovremo essere pronti.".



MERCATO - "Mala tempora currunt, non solo per il Napoli. Per tutto il mondo calcistico. La ripresa del mercato nasce da uscite e poi acquisti".