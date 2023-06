Aurelio, durante la conferenza stampa di presentazione di Garcia, ha parlato così di Andrea Agnelli e del progetto Superlega: "Sapete quanto ci tengo alla Champions League. Non per pensarla come Agnelli, a cui dissi che la Superlega è una cosa sbagliata, ma questa Champions è sbagliata. Così come l'Europa League e la Conference League. Ma la UEFA ha bisogno di attestati continui per essere rieletti. Io non posso modificare da solo ciò che si è incrostato nel sistema. Però chiaramente la Champions è un parterre che mi permette di aumentare l'importanza del brand Napoli nel mondo. Noi abbiamo sempre giocato il ruolo dell'innovatore, l'avete visto con lo sponsor tecnico: non ci ho pensato due secondi a vestire anche quel ruolo lì. Cerchiamo di cambiare questo calcio, ma non è così facile. Bisognerebbe cambiare il cervello di troppe persone".