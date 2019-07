Ve lo ricordate 'Natale a Londra'? E' stato uno degli ultimi cinepanettoni, voluto fortemente da Aurelio De Laurentiis, che per la prima volta unì le sue due passioni: il calcio - e quindi il Napoli - e poi il cinema. Aveva progettato, il patron azzurro, l'inserimento di Wanda Nara nel progetto cinematografico, il tutto per agevolare la partenza di Icardi in direzione Campania nell'estate del 2016, e cioè subito dopo la cessione di Higuain alla Juventus. Alla fine arrivò Milik, e l'attesa fu vanificata dal'ennesimo rinnovo di Mauro con l'Inter. Ma quella proposta, che piacque tanto a Wanda, è tornata in auge ora che Icardi sembra praticamente prossimo all'addio. Natale ovunque, insomma: ma non più a Milano. Lo racconta Gazzetta.it.