Le parole di Aurelioa TNT Sports Mexico:"Prevedevo sarebbe stata una grandissima stagione perché quando tu hai da troppo tempo gli stessi giocatori, anche se sono bravissimi, diventano un po' demotivati. Invece i nuovi che abbiamo individuato, con una grande ricerca di scouting, si sono dimostrati da subito affidabili e soprattutto a me piace che questo non è il Napoli dei singoli ma funziona come gruppo. Sono 14 anni che cavalchiamo l'Europa e siamo l'unica squadra italiana che lo fa. È stato bello inventare i Cavani, i Lavezzi, gli Higuain, tantissimi. Il fatto che adesso abbiamo trovato già da qualche anno Osimhen e gli abbiamo affiancato Kvaratskhelia, Kim, Anguissa e tanti di quei calciatori, secondo me è venuto fuori un Napoli che può dire la sua ancora per tanto tempo".