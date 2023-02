Intervistato dalla testata tedesca Sport Bild, in vista degli ottavi di finale di Champions League fra il suoe l'Eintracht Francoforte, il presidente degli azzurri, Aurelio, lancia alcune idee per migliorare e rendere più moderno, appetibile e spettacolare il calcio. "Il calcio ha 150 anni. Migliorare? Niente intervallo, cartellini con penalità e telecamere sul corpo", spiega De Laurentiis, che propone: 1) abolizione dell'intervallo oppure 2' di pausa ogni 10' per consentire agli allenatori di intervenire; 2) più sostituzioni; 3) un cartellino giallo 10' di penalità, un cartellino rosso 30'; 4) piccole telecamere sulla testa, sulle scarpe o sulle ginocchia.