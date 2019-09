Edoardo De Laurentiis, vicepresidente del Napoli, lancia ai microfoni di Sky Sport la sfida alla Juve per lo scudetto: "Quest'anno vedo un gruppo più maturo, che farà molto meglio degli altri anni. Sono arrivati giocatori con una qualità di livello superiore, sono curioso di vedere questa squadra. Siamo in corsa per lo scudetto, sicuramente".