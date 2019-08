Aurelio De Laurentiis, a Sky Sport, parla anche di Maurizio Sarri come elemento che dà nuovo valore al campionato di Serie A: il ritorno dell'ex Chelsea e Napoli, andato all'odiata Juventus, è emblema del ritorno ai fasti del nostro torneo: "Al di là di James, Lozano, Icardi. Ci sono tanti nomi che stiamo lavorando, quando ho ferto una cifra al cubo per Pepé alla fine non ci siamo riusciti perché il vero calcio alberga in Inghilterra. Con il ritorno di Ancelotti, Conte, Sarri, chissà Allegri dove andrà, siamo più forti in Italia. Ma ci vuole tempo per tornare. L'Arsenal fattura 5 volte più del Napoli, avrà offerto una cifra più alta. Di Pepé ne troveremo degli altri", le sue parole.