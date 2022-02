Il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis ha rialsciato delle dichiarazioni poco prima di fare ingresso all'interno della Lega Serie A, dove ha parlato dell'elezione del nuovo presidente.



'​Oggi c'è molto da discutere, dobbiamo capire come uscire fuori dal pantano in cui hanno gettato la Lega i gestori precedenti, da un immobilismo aggravato ancora di più dal Covid. Quello che nessuno vuole capire è che la Lega Serie A è autonoma e indipendente, perché finanzia tutto il movimento calcistico. Senza la Lega Serie A, non esisterebbe nient'altro'.