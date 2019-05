Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis parla a Il Corriere dello Sport in occasione dei suoi 70 anni e tra i temi c'è anche lo scudetto sfumato la scosa stagione: "Deluso? Ma no, perché moralmente lo abbiamo vinto noi. Io so che quel titolo è nostro, ci eravamo arrivati con un gioco meraviglioso e unanimemente riconosciuto. Però so anche che nel calcio esistono agenti esterni - non i calciatori, non gli allenatori - che finiscono per essere condizionanti: e quando questi fattori verranno sconfitti e si potrà parlare di credibilità, allora certe cose non accadranno".