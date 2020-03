Sta facendo molto discutere la scelta del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis di optare per la ripresa dell'attività nella prossima settimana - la data del 23 marzo potrebbe slittare di un paio di giorni - sfidando le raccomandazioni di medici sportivi e Assocalciatori, che hanno chiesto ai tesserati di non ripartire prima del 3 aprile, e le ultime disposizioni del Governo.



IL SINDACO - Al coro dei critici si è aggiunto il sindaco di Castel Volturno (sede del centro sportivo azzurro) Umberto Petrella, che ha parlato così a La Gazzetta dello Sport: "In questo momento bisogna mettere da parte tutte le cose non essenziali e lasciare solo l'indispensabile. Poi ci sarà tempo per riprendere le attività di tutti i giorni e anche lo sport, che può passare in seconda linea e non è prioritario. Bisogna chiudere tutto".​