Nella gallery in alto le cinque notizie di oggi, venerdì 1 marzo

Tutte (o quasi) le attenzioni della giornata di oggi, venerdì 1 marzo, hanno finito per concentrarsi su un unico - scottante - tema, in casa: a due giorni dalla sfida allo stadio Maradona, infatti, è trapelata l'intenzione del patron delAureliodi presentare un ricorso alla Fifa per escludere i bianconeri dal, cosa che spalancherebbe le porte della nuova (e ricca) competizione ai partenopei. Non sono mancate, ovviamente, le reazioni e le prese di posizione in merito, mentre la squadra di Massimilianocontinuava a lavorare sul campo: novità positive, da questo punto di vista, sulle condizioni di Federico, entrambi disponibili ad essere convocati. Ma non è finita qui, perché questo primo giorno del mese ha portato con sè aggiornamenti anche su Paul, la maglia bianconera per la prossima stagione e... un grande ex.