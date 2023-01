Lo scontro dei Presidenti dei club di serie A nella Lega Calcio. C'è chi vorrebbe l’ingresso di un fondo nella Lega, opzione osteggiata dal presidente del Napoli che ha trovato un alleato in Andrea Agnelli.#Report questa sera alle 21.20 su #Rai3

Sui canali social di Report, che andrà in onda questa sera su Rai3, il presidente del Napoli Aurelioha parlato di Andrea Agnelli e della Juventus. Le sue parole:"Ho usato il signor Agnelli perché mi serviva che lui mi andasse in c**o ai fondi. Che erano un'altra s*******a. Tutti i morti di fame della Lega per un tozzo di pane stavano vendendo i prossimi sette, otto anni a un fondo. Allora io dico 'Ma che siete matti?'. Allora io ho usato Agnelli, perché chiaramente se entrava il fondo non gli permettevano di fare la Superlega, e lui si è scagliato contro i fondi"