Potrebbe essere stata l’ultima partita di Arek Milik al Napoli quella di ieri sera contro la Juventus. Perché, come riporta Tuttosport, Aurelio De Laurentiis avrebbe deciso di rinunciare alla causa intentata contro il polacco sia relativamente al danno di immagine per l’ammutinamento di novembre 2019, sia per la pubblicità fatta ad un suo ristorante in Polonia. Così, la trattativa con il Marsiglia si dovrebbe sbloccare definitivamente. L’ultimo step è il rinnovo contrattuale di Milik per 18 mesi, ovvero la durata del prestito con obbligo di riscatto. Intesa raggiunta sui 12 milioni di euro, bonus compresi, con una percentuale di futura rivendita pari al 25%. A Milik, invece, spetterà un contratto da 4,5 milioni di euro a stagione.



VISITE MEDICHE - Affare definitivamente sbloccato, tanto che, come riporta Calciomercato.com, Milik partirà per la Francia in giornata per svolgere le visite mediche.