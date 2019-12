Aurelio De Laurentiis ha parlato dalla cena per la festa dei 120 anni del Milan. Ecco le sue dichiarazioni, con un piccolo rimpianto: "Non si può dar sempre per scontato quello che uno ha immaginato. Noi venivamo da un 4-3-3 osannato in tutta Europa, quello di Sarri, e quindi Gattuso che lo ha applicato anche al Milan sa di cosa parliamo. Avendo quest'anno ripetuto degli ulteriori innesti, qualcuno ricorda quel modulo lì mentre altri devono fare in fretta a capire. Quelli che già conoscevano se lo dovranno ricordare, ed altri lo dovranno imparare. Gattuso una persona estremamente garbata, gran lavoratore, ha fatto molto bene al Milan ed è stato un gran calciatore. E' un profilo giusto come lo era anche Carlo, una persona straordinaria. Sono sempre stato molto fortunato al Napoli con gli allenatori".