Sfilata di presidenti e massimi dirigenti del calcio italiano a Roma, nella sede del Coni, dove si svolge oggi l'Assemblea di Lega Serie A. Tra questi, anche il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis che, come riportato dai cronisti presenti, ha scansato la richiesta di una foto, da parte di un ragazzo in maglia bianconera, rispondendo: "Non sono della Juve".