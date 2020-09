Aurelio De Laurentiis positivo al Covid spaventa la Serie A. Il presidente del Napoli nella giornata di ieri ha preso parte all'Assemblea di Lega con gli altri numeri uno dei club, pur essendo sintomatico e nella serata è risultato positivo al tampone effettuato. Ma com'erano seduti i presidenti? In sala, spiega Panorama, c'erano praticamente tutti: Agnelli per la Juve, seduto distante da De Laurentiis, Marotta e Antonello per l'Inter, Scaroni per il Milan, Lotito per la Lazio, Ferrero e Preziosi per Samp e Genoa e Joe Barone per la Fiorentina. Una 50ina di persone entrate in contatto con De Laurentiis e che dovranno sottoporsi all'isolamento. Le regole erano chiare: distanziamento e mascherine, anche se non tutti l'hanno tenuta per tutto il tempo. Alcuni momenti in cui le difese si sono abbassate ci sono stati: le interviste e altre fasi di convivialità, tra cui il pranzo.