Aurelio De Laurentiis è positivo al Coronavirus. La conferma ufficiale è arrivata tramite un comunicato della società, che spiega: "La SSC Napoli comunica che il Presidente Aurelio De Laurentiis è risultato positivo al Covid-19 in seguito al tampone effettuato ieri".



Il presidente del Napoli ieri ha preso parte all'assemblea della Lega Serie A, entrando in contatto con molte persone, motivo per il quale anche gli altri presidenti ora dovranno sottostare al protocollo imposto a chiunque sia consapevole di essere stato a contatto con una persona positiva al virus: test ed eventuale isolamento in caso di positività. Diverse le indiscrezioni arrivate tra le serata di ieri e questa mattina sul caso: Repubblica, senza fare nomi, ieri ha raccontato di un presidente che ha preso parte all'Assemblea, pur non essendo asintomatico e che in diversi momenti della giornata non avrebbe indossato la mascherina. Anche le immagini confermano questa versione: spesso, infatti, il numero del Napoli è stato ripreso davanti a cronisti e agli altri presenti senza mascherina, specialmente durante lo sfogo alla stampa contro Conte. Secondo quanto riferito da Il Napolista, oltre a De Laurentiis positivo un familiare e nei giorni scorsi anche un dirigente del Napoli sarebbe stato trovato positivo al virus.