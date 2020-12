Aurelio De Laurentiis ha parlato oggi a Radio Capital anche della sentenza su Juventus-Napoli emessa l'altroieri dal Collegio di Garanzia del Coni, che ha permesso alla sua squadra di riavere il punto in classifica e di disputare (probabilmente a maggio) il match contro i bianconeri mai giocato lo scorso 4 ottobre all'Allianz Stadium. Così si è pronunciato De Laurentiis: "​Pirlo dovrebbe fare l'allenatore e basta e lasciare ai rappresentanti societari la risposta riguardo la sentenza, che è una Legge dello Stato. (riferimento a QUESTE DICHIARAZIONI , ndr).Non me la prendo con Pirlo dandogli del pirla. Ha detto quello che avrebbe detto qualsiasi allenatore in una situazione del genere".In Italia quando si vince ci si attacca al carro dei vincitori. Qui non si trattava di vincere, ma ribaltare in punta di diritto una decisione presa in maniera sbagliata dalla Federcalcio. Poi è chiaro che abbiamo avuto tante adesioni. Io sono un grande estimatore di Mario Draghi che mi ha fatto gli auguri di Natale e di compiacimento per la sentenza. Lui è romanista? Questo non vuol dire nulla, è un uomo di Stato".