E' un De Laurentiis offeso quello che incassa il duro colpo inflittogli dalla Corte d'Appello dopo il ricorso contro il 3-0 in favore della Juventus. Il Napoli ne esce sconfitto, ma è pronto il ricorso al CONI. Che avrà tempi lunghi. De Laurentiis ha 30 giorni per presentare tutte le carte e ci vorranno dai 30 ai 40 giorni dal momento della presentazione del ricorso per ottenere il giudizio del Collegio di Garanzia. La sentenza, dunque, sarà emessa per Natale o addirittura dopo. I gradi successivi saranno il TAR, interpellando la giustizia ordinaria e non più quella sportiva.