Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato al Corriere dello Sport ed è tornato sul mercato facendo riferimento anche a Cristiano Giuntoli, ora dirigente della Juve: "Le proposte sono venute, quest’anno come in passato, da Maurizio Micheli. Talvolta ci prendi, tal’altra no. Sai quanti giocatori sbagliati ha preso Giuntoli? Il famoso signor Kvara, per dirne una, è una segnalazione giunta a mio figlio Edoardo, da lui a Micheli e da Micheli a Giuntoli. Prima del covid ci chiesero trenta milioni, l’anno dopo l’abbiamo preso a undici."