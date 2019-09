Dopo aver esonerato Giovanni Cornacchini, oggi il Bari (serie C) annuncia come nuovo allenatore Vincenzo Vivarini (ex Empoli), che ha battuto la concorrenza di Fabrizio Castori. Secondo il Corriere dello Sport, il suo primo sponsor è Maurizio Sarri: i due, infatti, condividono in carriera la parentesi empolese, sebbene Vivarini non sia riuscito a portare a termine la stagione, cedendo il passo ad Andreazzoli che ha poi portato i toscani alla promozione.