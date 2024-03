L’aggressione di #ADL al cameraman a bordo campo a Barcellona.



Una vergogna assoluta



pic.twitter.com/XQxsQ5xwYV — Giovanni Capuano (@capuanogio) March 11, 2024

Nella serata di ieri ha fatto il giro del web e di tutti i giornali la sceneggiata di Aurelio De Laurentiis, che ha interrotto l'intervista di SkySport con Matteo Politano in maniera brusca, intervenendo e strappando il suo giocatore dai microfoni. Il motivo? Le accuse per la troupe dell'emittente da parte del numero uno del Napoli riportano alla volontà di non far parlare il giocatore con l'inviato a bordocampo, Massimo Ugolini, ma solo con chi che era invece autorizzato a farlo da De Laurentiis: Gianluca Di Marzio. De Laurentiis non si è limitato a inveire contro i presenti, ma ha anche spintonato il cameraman, come mostrano le immagini spagnole de El Chiringuito: