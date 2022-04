Come racconta La Gazzetta dello Sport, per De Laurentiis iniziano i "problemi" con il Bari in Serie B. Tuttavia in questa scena c’è un’ombra, un fantasma: la multiproprietà. Uno scoglio che si mette in mezzo alla fantasia. E sì perché il 30 giugno 2024 arriverà il momento in cui uno dei due club, in virtù della loro appartenenza al campo professionistico, dovrà essere stato ceduto. Il patron del Napoli ha già fatto ricorso: il 27 aprile il Tribunale federale discuterà il ricorso preparato dall’avvocato Mattia Grassani e firmato da Aurelio e Luigi De Laurentiis in proprio, Napoli, Bari e Filmauro. Ma il percorso giuridico potrebbe essere lungo e non esaurirsi nell’ambito sportivo.