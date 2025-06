La stoccata di De Laurentiis: 'La Juventus non ha sempre giocato in maniera chiara, il Napoli sì'

Getty Images

La stagione si è da poco conclusa con la conquista dello storico quarto Scudetto, ma per il Napoli è già arrivato il momento di pensare alla prossima.Il club partenopeo ha infatti ufficialmente presentato i due ritiri estivi che si terranno dal 17 al 27 luglio a Dimaro Folgarida e dal 30 luglio al 14 agosto a Castel di Sangro.All’evento, che si è svolto presso Palazzo Petrucci, ha preso parte anche il presidente Aurelio De Laurentiis che si è soffermato sul campionato che ha visto la sua squadra trionfare ed anche sui progetti futuri. ADL ha colto l'occasione per lanciare frecciata piuttosto diretta alla Juventus.

Le parole di De Laurentiis

"Il Mattino ha scritto che noi e la Juventus siamo stati quelli che negli ultimi dieci anni hanno raggiunto sempre i massimi livelli con una certa costanza, ma sapete che la squadra del nord è una squadra che non ha giocato sempre in maniera 'chiara'... Il Napoli, invece, vi assicuro che ha sempre giocato in maniera 'chiara', perché il mio è un modus vivendi".