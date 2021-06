"Il Presidente Aurelio De Laurentiis non ha contattato la Uefa riguardo la possibilità di subentrare nella prossima edizione della Champions League. L’indiscrezione riportata da Bein Sports è priva di fondamento."



Questa la comunicazione diramata dal patron partenopeo sul canale Twitter ufficiale del Napoli. Erano circolate le voci che il club campano si fosse candidato per subentrare in Champions League in caso di squalifica della Juventus da parte della Uefa a causa della SuperLega. Tuttavia De Laurentiis stesso per ora smentisce di essersi rivolto direttamente all'organo calcistico europeo per fare domanda.