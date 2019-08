Aurelio De Laurentiis, a Sky Sport, ha parlato anche di Romelu Lukaku: nei giorni scorsi anche il Napoli ha avuto contatti con l'agente Pastorello. A spiegare la dinamica è stato lo stesso presidente del Napoli: "Sai perché si sussurra Lukaku? Sono molto amico di Pastorello, l'agente. Mi diverte svegliarlo a Montecarlo. Lui si diverte. Gli ho detto: 'Ma Lukaku, andrebbe bene per il Napoli? Ma va alla Juve o non va alla Juve?'. Poi come si fa in questi termini... inventano ad arte che ho fatto un'offerta così da alzare l'offerta economica. Perciò dico di aprire il mercato a fine campionato e chiudiamolo a fine luglio".



SU SARRI - ADL si è soffermato anche sul ritorno dei grandi tecnici in Italia: "​Al di là di James, Lozano, Icardi. Ci sono tanti nomi che stiamo lavorando, quando ho ferto una cifra al cubo per Pepé alla fine non ci siamo riusciti perché il vero calcio alberga in Inghilterra. Con il ritorno di Ancelotti, Conte, Sarri, chissà Allegri dove andrà, siamo più forti in Italia. Ma ci vuole tempo per tornare. L'Arsenal fattura 5 volte più del Napoli, avrà offerto una cifra più alta. Di Pepé ne troveremo degli altri".