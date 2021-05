"Grande vittoria! Ma massima concentrazione perché non è ancora finita! Forza Napoli sempre". Così ha twittato Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, dopo la vittoria dei suoi ragazzi a Firenze contro la Fiorentina, un 2-0 deciso dal rigore ribadito in rete da Insigne e dall'autogol di Venuti su tiro di Zielinski. I partenopei hanno superato nuovamente la Juventus in classifica e a 90 minuti dalla fine del campionato, per approdare alla prossima edizione della Champions League, dovranno battere l'Hellas Verona allo stadio Maradona mentre la Juve giocherà a Bologna.