La positività di Aurelio De Laurentiis al Covid ha allarmato le circa cinquanta persone con le quale ieri il presidente del Napoli è stato a stretto contatto all'Assemblea di Lega. Tra loro c'era anche il presidente della Juventus Andrea Agnelli, che come tutti gli altri dovrà seguire l'iter stabilito e rimanere in isolamento fiduciario. Intanto, i medici che seguono il presidente del NapolI hanno deciso il trasferimento nella Capitale per meglio monitorare la situazione: nel pomeriggio ha lasciato l’isola assieme alla moglie Jaqueline, da dove un’ambulanza, con due operatori sanitari attrezzati con protezioni anticovid, lo ha condotto a Roma.