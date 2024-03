Il direttore di Sky Sport, Federico Ferri, ha risposto a quanto successo durante l'intervista di Matteo Politano, con il presidente del Napoli che ha interrotto il giocatore portandolo via ( QUI la ricostruzione dell'episodio). "Chi fa le interviste di Sky Sport lo decide Sky Sport. Senza parole per quello che è successo al nostro giornalista, e al nostro cameraman: lo condanno senza altri commenti. Una cosa è certa: andiamo avanti come sempre, con professionalità, rigore, credibilità ed educazione", il messaggio pubblicato sui social dal direttore di Sky.